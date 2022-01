(red.) Il meteo per il Bresciano preannuncia giornate con cieli serni e temperature piuttosto miti.

Venerdì tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino: non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico a 1784m.

I venti al mattino moderati da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 29 gennaio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C.

Domenica sarà una giornata con sole splendente per l’intera giornata: durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C. Nessuna allerta meteo presente.