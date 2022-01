(red.) Il sole splendente accompagnerà, almeno fino a venerdì 14 gennaio, il Bresciano.

Durante la giornata di mercoledì la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 677m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerta meteo prevista, la formazione di ghiaccio.

Giovedì ancora bel tempo, con temperatura massima registrata di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1389m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Non sono previste allerte meteo.

Analoga situazione venerdì 14 gennaio, con sole per tutta la giornata e valori nella colonnina di mercurio compresi tra 10°C, la minima di 1°C. Nessuna allerta meteo presente.