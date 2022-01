(red.) Cosa ci attende nel prossimo week end, il primo dopo la conclusione delle festività natalizie?

Sabato il sole splenderà sul Bresciano per l’intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 325m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Domenica 9 gennaio cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, ma senza piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Attenzione al ghiaccio.

Lunedì 10 gennaio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di lunedì la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1205m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Ancora segnalata la presenza di ghiaccio.