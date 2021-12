(red.) Ma non si era detto che sarebbe arrivata la “bufera di Natale”? Le previsioni meteorologiche, che sono, per definizione, solo “previsioni”, ora annunciano un radicale cambio di prospettiva per i prossimi giorni sulla Penisola. Almeno, per buona parte di essa, escluso, in parte, il Nord Italia.

Freddo e neve lasceranno (in parte) il posto alla pioggia e a temperature in rialzo, per effetto di un nuovo vortice ciclonico in pieno Atlantico che sta per sospingere verso l’area mediterranea masse d’aria più mite ed umida che avranno effetti anche sotto il profilo termico.

La rotazione dei venti dai quadranti sud-occidentali, peraltro già in atto sul comparto tirrenico, provocherà un ulteriore e generale rialzo termico già in questa giornata della Vigilia. I termometri saliranno in forma più evidente al Sud e su parte del Centro.

Differenze meno evidenti invece si avranno al Nord, soprattutto sulla Valpadana, dove oltre ad un’atmosfera più grigia ci penseranno le sacche d’aria fredda preesistenti formatesi nei giorni scorsi a mantenere un clima più freddo.

Sulle regioni settentrionali l’aumento termico si farà praticamente sentire in forma evidente solo la notte, grazie a cieli sempre più coperti che non permetteranno al calore immagazzinato durante il giorno di disperdersi così facilmente verso la libera atmosfera.

A Brescia Vigilia di Natale con cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio (è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore). Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C.

Nelle giornate di Natale e Santo Stefano il copione sarà più o meno lo stesso con con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, e un po’ di pioggia nella notte di sabato, in esaurimento poi nella giornata di domenica. Le temperature saranno comprese tra 3 e 6°C.

Peggioramento, ma di breve durata, lunedì 27 dicembre, con piogge più intense che lasceranno poi spazio a giornate con sole o brevi velature ed a valori che, nella colonnina di mercurio, toccheranno fino agli 11°C.