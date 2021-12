(red.) Cosa ci attende, dal punto di vista meteorologico nel prossimo fine settimana?

Sabato a Brescia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con formazioni di nebbie dal pomeriggio-sera (non sono previste piogge).

Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2584m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica sarà una giornata serena, con sole e cieli sgombri, ma è allerta meteo per il ghiaccio. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2748m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.