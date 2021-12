(red.) Dopo l’allerta meteo per neve e ghiaccio torna il sole sul bresciano nel fine settimana.

Venerdì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge e schiarite in serata. La temperatura massima registrata è di 5°C, la minima di -1°C. Allerta meteo prevista: ghiaccio.

Sabato, invece, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1426m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Il bel tempo prosegue anche nella giornata di domenica. Lieve incremento dei valori nella colonnina di mercurio, con temperatura massima registrata di 10°C e minima di 2°C.