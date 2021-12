(red.) Previsioni meteo concordi nell’annunciare l’arrivo della neve nella giornata della festa dell’Immacolata, anche sul Bresciano. In città, in vista delle condizioni avverse, sono stati posticipati alcuni eventi previsti per le giornate di mercoledì 8 e giovedì 9 dicembre.

Sono infatti previste precipitazioni importanti con accumuli sulle strade e sui campi, con una allerta meteo arancione diramata a partire dalle 6 di mercoledì e sino all’1 di giovedì 9 dicembre nella provincia di Brescia, nelle zona Prealpi bresciane e lago di Garda.

Secondo il Centro Meteorologico Lombardo, “nel primo mattino nevicate relegate verosimilmente solo all’estremo ovest regione, altrove precipitazioni ancora scarse o nulle, prevalentemente piovose a bassa quota su centro-est Lombardia. Nel corso della mattinata estensione progressiva dei fenomeni a impegnare entro mezzogiorno tutte le province centro-occidentali e il comparto di Retiche e Orobie, inizialmente ai margini. Rinforzo del vento di Bora sul Mantovano”.

Nel corso del pomeriggio è attesa “un’ulteriore leggera traslazione dei fenomeni verso est, con attivazione di un canale precipitativo, localmente intenso, disteso dal Piacentino alle Orobie, che andrà veicolando neve (molto umida, inizialmente) tra Lodigiano, Cremonese, Bergamasca, ovest Bresciano. Ancora pioggia prevalente più a levante”.

Venti orientali molto forti, con raffiche fino a 60-70 km/h, tra Mantovano, Garda ed Est Bresciano, in attenuazione in serata.

Entro sera e nel corso della notte su giovedì 9 è attesa una fase nevosa conclusiva su buona parte della regione, con esaurimento progressivo delle precipitazioni nottetempo, da ovest verso est.

Questa la previsione degli accumuli: “fino a 50cm sopra i mille metri tra Retiche e Orobie, da 15 a 30cm nei fondovalle di Valchiavenna e Valtellina.

Accumuli da 10 a 20cm in tutta la fascia prealpina e collinare lombarda (sopra i 400m), Oltrepò Pavese incluso.

Minori accumuli in medio-bassa Val Camonica e sul Garda dove la neve arriverà tardiva quando il vento cesserà. Nel Pavese fino a 10-15cm, pianure del Varesotto 5-10cm, Milanese 5-10cm (basso Milanese fino a 15), Brianza e Lecchese 5-15cm.