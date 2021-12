(red.) E’ in arrivo la neve anche sul bresciano per la festa dell’Immacolata.

Il maltempo non colpirà l’Italia solo l’8 dicembre, ma tutta la settimana.

A Brescia, dopo un martedì soleggiato, con qualche velatura in serata, e temperature comprese tra 8e 2°C, arriva la neve, nel pomeriggio di mercoledì 8 dicembre.

Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino. deboli nevicate dal pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia e 1cm di neve. Durante la giornata di mercoledì la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 2°C.

Giovedì ancora cieli grigi o nebbiosi con temporanee ed ampie schiarite pomeridiane, ma nella notte sono previste precipitazioni: attesi 2cm di neve. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 0°C.