(red.) A Brescia un venerdì con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1159m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Per quanto riguarda invece il week end si annuncia un sabato in prevalenza parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 2°C.

Domenica 5 dicembre, invece, la neve potrebbe fare capolino, con deboli nevicate, al mattino. Poche nubi al pomeriggio con ampi rasserenamenti in serata e sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C.