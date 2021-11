Fine settimana all’insegna della variabilità: pioggia e sole

(red.) A Brescia un venerdì con nubi sparse alternate a schiarite e tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato sono attesi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, ma, dal pomeriggio, sono previsti rasserenamenti dal pomeriggio. Le nubi tornano poi in serata, associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C.

Domenica torna il sereno, con sole splendente per l’intera giornata: la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1088m.