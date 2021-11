(red.) Un inizio di settimana con l’ombrello nel bresciano, come annunciano le previsioni meteorologiche.

A Brescia, lunedì 22 novembre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera: sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1938m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

Martedì nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma senza piogge previste piogge. Durante la giornata di martedì 23 novembre, la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C.

Mercoledì una parentesi con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata e temperature comprese tra gli 11 e i 7°C, ma già da giovedì la situazione peggiora con giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco e un brusco calo termico: durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 4°C.