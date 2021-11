(red.) A Brescia , questo sabato 20 novembre, tempo nebbioso per l’intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3456m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con formazioni nebbiose al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2629m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La prossima settimana inizierà poi con una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, che porterà fino a 9mm di pioggia. Durante la giornata di lunedì 22 novembre la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C.