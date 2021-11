(red.) Inizio di settimana con l’ombrello sul bresciano: il meteo annuncia infatti almeno tre giornate (fino a a mercoledì compreso) in cui i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. Lunedì, in serata schiarite, sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di lunedì la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2170m.

Martedì 16 novembre cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C,

Mercoledì 17 novembre, a Brescia, nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C,

Giovedì un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata e senza piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C.