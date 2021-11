(red.) Dopo un venerdì con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, la tendenza per il meteo nel fine settimana sul bresciano muta radicalmente, con le prime nubi che si affacciano già (ma senza piogge) nella serata odierna. Sabato, infatti, il cielo sarà molto nuvoloso o coperti, con fenomeni in serata, anche a carattere di rovescio o temporale (sono previsti 8mm di pioggia). La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2255m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

Domenica 14 novembre sarà una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1946m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.