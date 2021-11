(red.) E’ una festa di Ognissanti con il maltempo quella prevista per la giornata di lunedì nel bresciano.

Una perturbazione atlantica di stampo autunnale è infatti arrivata sull’Italia, come conferma di 3bmeteo.com , che ha portato condizioni di maltempo diffuso con piogge e rovesci in movimento da Ovest verso Est.

Sono preannunciati locali temporali, piogge abbondanti o nubifragi, in particolare su fascia prealpina, alta Lombardia, Trentino, Dolomiti del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria centro-orientale, Toscana, Lazio e Campania. Il tutto accompagnato da venti anche forti di Scirocco e Libeccio. Nevicherà sulle Alpi a quote in genere elevate, ma a tratti sotto i 1800-2000m entro la serata di lunedì.

A Brescia giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco e sono previsti 33mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2881m.

Martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza piogge. I valori della colonnina di mercurio saranno compresi tra 18°e 7°C, lo zero termico si attesterà a 2120m.

Mercoledì la tendenza segna un peggioramento, con cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Durante la giornata temperature comprese tra 14 e 11°C.