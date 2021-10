(red.) A Brescia si annuncia una settimana con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi: martedì soleggiato, salvo qualche nube più dalla sera, senza piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2548m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.

Analoga situazione mercoledì e giovedì con c ieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2123m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.