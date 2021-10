(red.) Una settimana con “meteo turbolento” quella in corso anche nel bresciano, come confermano i meteorologi di 3bmeteo.com che annunciano l’arrivo di “un vortice ciclonico attraverserà l’Italia da Nord a Sud tra mercoledì e venerdì, portando ulteriori rovesci, temporali e anche locali grandinate” con graduale miglioramento al Nord tra giovedì e venerdì, a partire dal Nordovest.

Il passaggio del vortice sarà accompagnato da venti sostenuti, talora forti, dapprima di Scirocco, Libeccio e Ponente, poi di Maestrale, Tramontana e Grecale con Bora sull’alto Adriatico, avverte 3bmeteo.com, con raffiche anche di oltre 60-70km/h in montagna dove si potranno perdere oltre 6-8°C e le temperature si porteranno talora sotto le medie del periodo.

Proprio il netto calo termico favorirà anche l’arrivo delle prime nevicate a quote interessanti non solo sulle Alpi, ma anche in Appennino.

Una situazione che si è infatti verificata in Alta Vallecamonica con i fiocchi caduti abbondantemente sui passi Gavia, Stelvio e al Tonale.

Giovedì l’aria fredda dilagherà anche al Centro e in parte al Sud, favorendo nevicate fin sotto i 2000m pure in Appennino.