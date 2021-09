(red.) Questo giovedì sul bresciano cieli nuvolosi o molto nuvolosi al mattino su alte pianure e zone alpine e prealpine; più soleggiato nel corso del pomeriggio, mentre lungo il Po i cieli saranno in larga parte sgombri da nubi. Clima fresco, temperature non oltre i 22-23°C. Ventilazione debole orientale.

Per quanto riguarda invece la previsione per il fine settimana, a partire da venerdì che si prospetta una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4001m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Stessa cosa per sabato, che si presenterà con cieli in larga parte poco nuvolosi e clima molto gradevole, fresco al mattino e tardo estivo nel pomeriggio. Massime sui 25-26°C.

Domenica, invece, una perturbazione veloce in arrivo dalla Francia determinerà un peggioramento delle condizioni meteo per la Lombardia, con aumento diffuso della nuvolosità e transito di rovesci e qualche temporale un po’ ovunque, da ovest verso est. Clima più fresco, valori massimi sui 20-23°C.