(red.) Il campo di alta pressione presente sull’Europa centro-meridionale e sulle Isole britanniche è in fase di indebolimento e lascia filtrare correnti occidentali più umide e a tratti instabili in direzione del Mediterraneo centrale.

Nel fine settimana, l’instabilità interesserà soprattutto il Centro-Sud e le Alpi con altri temporali a tratti forti sulle regioni centro-meridionali, mentre al Nord, bresciano compreso, cielo soleggiato e temperature gradevoli.

Sabato, in giornata, rovesci sparsi su buona parte dell’arco alpino, con locali temporali sul settore centro-occidentale ma in attenuazione in serata. Più soleggiato in Val Padana.

Domenica solo qualche velatura, me senza precipitazioni, se non qualche rovescio sull’arco alpino, in esaurimento in serata.

Temperature che si manterranno oltre le medie del periodo con valori massimi in pianura sempre vicini ai 30 °C. La nuova settimana si aprirà all’insegna di correnti asciutte settentrionali con nuvolosità variabile e bassa probabilità di precipitazioni.