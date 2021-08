(red.) Dopo il caldo africano ed il successivo abbassamento delle temperature, è previsto un nuovo cambio di rotta della situazione meteorologica per questo week end e per parte della prossima settimana.

A prevalere, in questo fine settimana, il caldo estivo, con solo qualche temporale in arrivo domenica sera sulle Alpi.

Saranno le avvisaglie di un cambio di circolazione che si manifesterà da lunedì, quando affluirà aria più fresca da nord e nordest con conseguente calo delle temperature (seppur modesto) e clima più gradevole. Aumenterà la probabilità di qualche temporale specie sulle zone montuose, ma occasionalmente anche sulle pianure.

Sabato ancora clima caldo, con valori massimi diurni intorno ai 31-32°C in pianura.

Il fronte principale, a partire dalla serata di sabato 21 agosto, porterà così dapprima un peggioramento su Alpi e Prealpi scivolando lunedì verso il medio Adriatico, determinando così instabilità su Valpadana centro orientale, Toscana, Umbria e Marche, con fenomeni a tratti anche intensi.