(red.) Si prevede che sarà un fine settimana rovente, dal punto di vista meteorologico, in provincia di Brescia tra oggi, venerdì 18 e domenica 20 giugno. Si è partiti ieri, giovedì, quando il nostro territorio era l’unico in zona arancione in tutta Italia e, secondo il bollettino delle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute, sarà così anche oggi, venerdì e domani, sabato 19 giugno. Ma soprattutto domenica, quando al momento sembra che Brescia sarà l’unica provincia in zona rossa, a livello 3. Da un lato ci sono le temperature roventi indotte dall’anticiclone nordafricano che sta spingendo su tutta l’Italia, ma anche la sensazione di afa opprimente a pochi giorni dall’estate astronomica che scatta lunedì 21 giugno. Le temperature nel nord Italia dovrebbero iniziare ad abbassarsi dall’inizio della prossima settimana.