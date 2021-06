(red.) Va migliorando il tempo in Lombardia nel fine settimana. Venerdì Avvio di giornata nuvoloso in pianura ma con tendenza a graduali schiarite a partire da nord, con ampi spazi soleggiati in giornata.

Per il weekend è confermato un netto rinforzo dell’anticiclone che garantirà condizioni di assoluta stabilità e ampio soleggiamento ovunque, salvo pochi cumuli pomeridiani sui rilievi. Caldo in intensificazione con punte di 32-34 gradi domenica in pianura.