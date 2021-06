(red.) La nuova settimana sulla Lombardia si presenterà sotto l’insegna di uno scenario instabile, a causa di aria fresca in quota che favorirà rovesci e temporali praticamente quotidiani seppur concentrati nelle ore pomeridiane (lungo i monti) e serali (sulle pianure). Le spiegano i metereologi di 3Bmeteo.

Il tutto in un contesto climatico tipico del periodo, tipicamente estivo ma senza eccessi e con il termometro lontano dai 30°C. A partire da giovedì-venerdì condizioni via via meno instabili specie in pianura, con residui acquazzoni diurni in sviluppo solo lungo le Alpi.