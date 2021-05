(red.) Nuova perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale. Fin dal mattino di lunedì, in Lombardia, molte nubi con piogge e acquazzoni diffusi, anche abbondanti sui settori alpini e prealpini centro-orientali. Temperature fresche, massime non oltre i 17-18°C.

Dopo la giornata di lunedì, spiegano i metereologi di 3Bmeteo.com, è attesa una generale variabilità con giornate comunque in prevalenza soleggiate in pianura e rischio di qualche occasionale piovasco sui rilievi, specie nelle ore pomeridiane. Le temperature tenderanno ad aumentare portandosi gradualmente su valori estivi ma con clima sempre mai troppo caldo.