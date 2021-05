(red.) “Il tempo non riuscirà a stabilizzarsi del tutto neppure i prossimi giorni, quantomeno al Nord dove nel fine settimana ritroveremo una spiccata variabilità con rischio per qualche nuova pioggia o temporale”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue: “Le zone maggiormente coinvolte dalle precipitazioni saranno ancora una volta quelle alpine e il Triveneto, ma occasionalmente anche il Nordovest, specie Lombardia e Liguria di Levante. Questo non significa che pioverà con continuità tutto il giorno, anzi non mancheranno anche dei momenti soleggiati, specie sul Nordovest e domenica. Sabato infatti sarà la giornata più imbronciata e instabile”.

WEEKEND VARIABILE, PIU’ SOLE DOMENICA. Sulle regioni nord-occidentali e la Lombardia è atteso un weekend caratterizzato da variabilità, con nubi e qualche pioggia sabato a causa del transito di correnti umide atlantiche, mentre domenica Sole più deciso salvo un po’ di addensamenti lungo i monti. Temperature che rimarranno in genere sui 20-23 gradi, con clima più mite domenica grazie al maggior soleggiamento. La tendenza per la prossima settimana vedrà il mantenimento di una spiccata variabilità, con occasioni per piogge e temporali alternate a fasi più stabili. Il tutto con temperature che faticheranno a guadagnare terreno verso l’alto.