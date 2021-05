(red.) “Sarà una settimana decisamente movimentata dal punto di vista meteorologico sull’Italia”. A confermarlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “E’ in arrivo una perturbazione atlantica che porterà una passata di piogge e temporali, a cui farà seguito per diversi giorni tempo spesso instabile e clima più fresco”.

ROVESCI E TEMPORALI, RISCHIO NUBIFRAGI, ECCO DOVE. Le regioni centro-settentrionali saranno le più bersagliate da rovesci e temporali, che localmente potranno assumere anche carattere di forte intensità. Le regioni del Sud, invece, rimarranno ai margini dell’azione ciclonica con tempo più soleggiato e poche piogge. Entrando più nello specifico, martedì la perturbazione porterà piogge, rovesci e qualche temporale dal Nord verso il Centro, con fenomeni localmente intensi o abbondanti, in particolare su Alpi, Prealpi, alto Piemonte e pedemontane del Nord, nonché su Liguria e alta Toscana. Mercoledì ritroveremo una spiccata variabilità su tutto lo Stivale con qualche nuova pioggia o acquazzone più probabile su Nordest, Appennino, medio versante adriatico e basso versante tirrenico; non mancheranno comunque anche delle belle parentesi assolate tra un acquazzone e l’altro. Giovedì altra giornata dinamica tra sole e acquazzoni a macchia di leopardo, mentre tra venerdì e sabato potrebbe giungere una seconda perturbazione con ulteriori piogge e rovesci da Ovest verso Est. Il tutto accompagnato da venti a tratti anche sostenuti tra Scirocco, Libeccio e Ponente con mari frequentemente mossi o molto mossi al largo.

LOMBARDIA, SETTIMANA MOLTO INSTABILE, PIOGGE FREQUENTI MA ANCHE PAUSE SOLEGGIATE. Sulla Lombardia è attesa una settimana particolarmente instabile a causa di un flusso atlantico ondulato al cui interno si inseriranno delle perturbazioni. Martedì tempo perturbato, con piogge e temporali. Tregua mercoledì, con Sole e rialzo deciso delle temperature seppur con locale instabilità serale. Mercoledì con qualche temporale in agguato nel pomeriggio-sera, dapprima sui monti e poi in pianura. Giovedì nuova perturbazione atlantica in arrivo da ovest, con tendenza a piogge e rovesci. Temperature non fredde ma con sbalzi anche importanti specie nei valori massimi.