(red.) Dopo il passaggio del veloce fronte atlantico che venerdì scorrerà su parte del Nord Italia e del contemporaneo impulso in risalita dal Nord Africa, l’anticiclone tornerà ad espandersi dall’Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale e l’Europa balcanica. Lo spiegano i metereologi di 3Bmeteo.com. Anche le nostre regioni beneficeranno di tale andamento, con pressione in rinforzo nel weekend e tempo che cercherà di stabilizzarsi. Si assisterà però ad un certo calo termico sabato, dovuto all’aria più fresca in afflusso al seguito del fronte atlantico di venerdì, mentre domenica correnti più miti in risalita dal Nord Africa che convergeranno all’interno dell’anticiclone favoriranno un nuovo incremento delle temperature. Tuttavia il nuovo campo di alta pressione non sembra essere duraturo, poiché già sul finire della settimana dall’Atlantico una profonda depressione cercherà di avanzare vero il Continente, innescando un richiamo di correnti umide meridionali che provocheranno un progressivo deterioramento del tempo su parte del Nordovest.

Sulla Lombardia nei prossimi giorni proseguirà un tempo in larga parte stabile e in prevalenza soleggiato specie sulle pianure, con precipitazioni pressochè assenti. Solo sulle zone alpine avremo qualche acquazzone. Il weekend sarà bello e più mite, con rialzo delle temperature massime su valori intorno a 22-24°C. Ma si tratterà di una breve parentesi prima di un periodo di pioggia atteso dall’inizio della prossima settimana.