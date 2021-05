(red.) Dall’inizio della nuova settimana l’anticiclone proverà a riconquistare terreno, espandendosi dall’Europa sudoccidentale verso quella centrale. Il tempo cercherà di stabilizzarsi maggiormente su parte d’Italia, anche se dall’Europa centrale incomberà una dinamica saccatura di bassa pressione alimentata da correnti di origine atlantica che si farà sentire ad intermittenza e con più frequenza sulle regioni alpine e su tratti della Val Padana. Si dovrà tenere in considerazione inoltre la risalita di nuovi corpi nuvolosi dal Nord Africa, destinati almeno fino a metà della settimana alle regioni del Centro-Sud Italia. Lo spiegano gli amici di 3Bmeteo.com.

Dopo la perturbazione del weekend del Primo maggio, il tempo migliora in Lombardia. La nuova settimana sarà caratterizzata da correnti occidentali che favoriranno tempo in prevalenza soleggiato sulle pianure; maggior variabilità sui rilievi alpini e prealpini dove di tanto in tanto non si esclude qualche piovasco in locale sconfinamento alle zone pedemontane, specie nella giornata di mercoledì. Temperature ancora fresche a inizio settimana, in lieve ripresa col passare dei giorni.