Allarme valanghe, slavine si staccano a Lozio e Ono San Pietro

(red.) Non solo verso il Gaver e il Maniva, ma anche in Valcamonica, sempre nel bresciano, si stanno verificando dei disagi a causa delle slavine. Valanghe che si staccano verso valle a causa delle forti precipitazioni nevose e del rialzo delle temperature. A Lozio, in alta valle, si sono distaccate due slavine tra la notte di giovedì 21 gennaio e ieri mattina, venerdì 22.

Quella notturna ha quasi raggiunto una stalla e un’abitazione creando qualche disagio al proprietario allevatore. Un’altra si è staccata ieri mattina senza provocare danni, ma oggi, sabato 23, è previsto un sopralluogo sui due fronti. Un’altra valanga si è staccata sopra Ono San Pietro ma per fortuna senza provocare pericoli, se non alla viabilità più a valle.