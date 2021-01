(red.) “Nei prossimi giorni tornano piogge, rovesci e venti anche forti sull’Italia”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Un vasto ciclone freddo abbraccerà gran parte dell’Europa coinvolgendo nelle proprie spire anche il nostro Paese, dove sono attese due perturbazioni. La prima ci interesserà tra giovedì e venerdì, determinando piogge e rovesci soprattutto al Nord, Toscana, Umbria e Lazio; più ai margini il versante adriatico e il resto del Sud con precipitazioni più occasionali e maggiore spazio per schiarite. La neve cadrà sulle Alpi inizialmente dai 300-600m ma in rialzo a 500-1000m; sul Piemonte potremo invece avere a tratti neve a quote collinari. Neve anche sull’Appennino centro-settentrionale mediamente oltre i 1000-1500m”.



Sulla Lombardia tempo in peggioramento per la risalita di aria più umida dal Ligure. Tra mercoledì e giovedì deboli pioggerelle diffuse e nevicate sui rilievi generalmente dai 600-800 metri, localmente a quote più basse sull’Oltrepò pavese e il varesotto. Tra giovedì sera e venerdì passaggio del fronte principale con qualche fenomeno un po’ più significativo. Anche a seguire il tempo rimarrà piuttosto movimentato con possibilità di nuove perturbazione, ma con temperature in lieve aumento e dunque nevicate solo in montagna.