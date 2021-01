(red.) Prosegue il periodo di freddo e maltempo sul nostro Paese. Dall’Europa sudoccidentale, come spiegano i metereologi di 3bmeteo.it, continuano a diramarsi impulsi perturbati verso l’Italia, orchestrati da una vasta area di bassa pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. Uno di questi determina condizioni di maltempo su gran parte delle regioni centro-meridionali, sconfinando alle aree più meridionali dell’Emilia Romagna e a tratti del Levante Ligure, con l’aria fredda che continua ad affluire al Centro-Nord e favorisce nevicate a quote molto basse.

DOMENICA: Una rapida perturbazione, in scorrimento sulle regioni centrali, va a sfiorare anche il Nord portando nubi irregolari in Lombardia, diffuse specie nella prima parte del giorno sulle pianure centro-meridionali, ma con tempo asciutto; più soleggiato su Alpi e Prealpi e ovunque dal pomeriggio. Clima freddo, tipico invernale. Ventilazione da est.

PROSSIMI GIORNI. In Lombardia il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato nel corso dei prossimi giorni, ad eccezione di nuvolosità irregolare in transito tra sabato e domenica, più compatta sulle pianure meridionali della regione. Il clima rimarrà comunque freddo, pienamente invernale, con minime sottozero e massime intorno ai 5-6 gradi in pianura.