Valanghe, strade chiuse in Valtrompia e Valcamonica

(red.) Mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, squadre del Cnsas e veicoli della Provincia mobilitati nelle valli bresciane per tutta la giornata di questo sabato, dopo che le piogge e l’aumento delle temperature delle ultime ore hanno fatto scendere a valle numerose valanghe provocando la chiusura di alcune strade, e la perturbazione fatta di pioggia e di neve a quote più elevate, continua anche domenica.

La Provincia informa che sono state chiuse le strade provinciali 345, al km 44+500, in località Pineta nel comune di Collio e la 669 che da Bagolino sale fino al Gaver al km 18+200, in località Val Dorizzo (comune di Bagolino). Sul Gaver è caduto oltre un metro di neve e ne sta ancora scendendo anche nella giornata di domenica, quando è prevista l’ispezione del nivologo, quindi è probabile che la SP669 resterà chiusa ancora per un po’.

E’ stato istituito il senso unico alternato al km 31+200 della SP345 nel Comune di Bovegno dopo uno smottamento della carreggiata. La frana di terriccio e alberi ha bloccato il traffico per qualche ora: sul posto sono intervenuti gli uomini e i mezzi del Broletto. Una ruspa ha lavorato un paio d’ore per liberare la rotabile e mettere in sicurezza il lato franato. Le auto sono tornate a circolare a senso unico alternato nel tardo pomeriggio.

È stata nel frattempo sgomberata la stessa SP345 in località Biorche, interessata da una valanga nella mattinata, a poca distanza da Bazena, sulla provinciale che porta al passo Crocedomini nel territorio di Breno. Su quella strada, per la valanga di circa 20 metri di lunghezza per 5 metri di altezza scesa dal monte Trabucco, era stata allertata anche una squadra del Cnsas formata da sei tecnici del Soccorso Alpino della Stazione di Breno, che ha raggiunto la zona con i mezzi fuoristrada per l’assistenza durante le operazioni di verifica e sgombero. Dopo che i mezzi hanno liberato parte della carreggiata, i tecnici del Cnsas hanno fatto assistenza durante il passaggio delle auto che erano rimaste bloccate a monte della valanga.

È stata riaperta anche la strada in Valvestino, chiusa nel pomeriggio di sabato a causa di caduta di materiale roccioso sulla SP 9 km 15+300 nel comune di Gargnano.