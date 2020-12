Meteo, arrivate le prime nevicate nella notte nel bresciano

(red.) Era stata annunciata e i primi fiocchi di neve nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre hanno raggiunto anche la nostra provincia di Brescia. Se in città c’è soprattutto pioggia con qualche fiocco, in diversi paesi della bassa bresciana la coltre bianca è più evidente. Anche l’associazione Meteopassione.com aveva dato notizia dell’annuncio delle prime nevicate nel bresciano. L’aria fredda affluita in pianura padana ha fatto iniziare a nevicare nella notte sotto i 400-500 metri di quota.

Nel corso della mattinata un nucleo di precipitazione molto intenso potrebbe letteralmente spingere il freddo al suolo e permettere fiocchi fino in pianura. Specialmente sulla bassa pianura le precipitazioni sono previste abbondanti e non sono da escludere anche accumuli. A Brescia città e hinterland – ha previsto l’associazione – questo processo sarà più difficoltoso, ma comunque la comparsa della neve è possibile. Saranno poi le precipitazioni a determinare eventuali accumuli.

Nel corso del pomeriggio l’attenuazione dei fenomeni e il ritorno anche a pioggia sotto i 400 metri. Neve prevista anche sulla fascia prealpina e Franciacorta, seppure con accumuli meno importanti. Sul settore alpino e la Valcamonica previste precipitazioni molto deboli o quasi assenti e solo pioggia sul lago di Garda. In ogni caso non si segnalano disagi alla circolazione.