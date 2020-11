(red.) Venerdì e sabato alta pressione sul’Europa Centro Orientale, debole circolazione depressionaria su quella occidentale: sulla Lombardia tempo stabile in presenza di aria relativamente calda, con nubi basse o nebbia e foschia al mattino. Domenica alta pressione in allontanamento verso est con un debole passaggio instabile da ovest che interesserà marginalmente Il Nordovest italiano: sulla Lombardia variabilità con qualche pioggia molto debole sui settori occidentali, nebbia sulla pianura orientale. Nei giorni seguenti flusso sudoccidentale umido, ma con bassa probabilità di precipitazioni.

PREVISIONE PER sabato 7 novembre 2020

Stato del cielo: ovunque sereno o poco nuvoloso, con foschie o nebbia al primo mattino in pianura e fondivalle. In serata annuvolamenti da ovest.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in forte calo, massime stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime tra 5 e 9 °C, massime tra 15 e 18 °C.

Zero termico: intorno a 3300 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna da deboli a moderati da sudovest, con rinforzi in alta quota.

Altri fenomeni: nelle ore più fredde foschie diffuse e banchi di nebbia sulla bassa pianura.