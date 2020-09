Maltempo sul bresciano, danni da Cologne fino in Valtrompia

(red.) Nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 settembre, il maltempo è tornato a colpire anche il bresciano provocando alcuni disagi soprattutto nella bassa Franciacorta e nelle valli. In ogni caso e per fortuna non sono stati registrati danni ingenti. Uno di questi episodi è avvenuto a Cologne dove per l’ennesima volta si è allagato il sottopassaggio sulla provinciale 573 che porta verso Palazzolo Sud e la vicina provincia bergamasca.

Qui sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aspirare l’acqua derivante dalla pioggia abbondante, mentre gli agenti della Polizia locale hanno gestito la viabilità, compresi i rilievi di due tamponamenti avvenuti intorno alle 18,30 e probabilmente provocati proprio dal maltempo.

Altri danni di una certa rilevanza sono stati segnalati in Valtrompia: in via Patrioti a Sarezzo è stato lesionato il tetto di un capannone di una carrozzeria e scoperchiata un’abitazione di via Dossena che però resta agibile. Infine, a Concesio i vigili del fuoco si sono mossi per rimuovere un albero caduto in via Basseda.