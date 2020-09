(red.) “Un profondo ciclone mediterraneo dalle caratteristiche tropicali ha preso vita sullo Ionio dove sta intensificandosi ulteriormente in queste ore”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “I valori di pressione al suo centro sono in forte calo e i venti in deciso rinforzo con estese mareggiate. In parte coinvolto anche il Sud Italia con piogge e temporali che stanno colpendo soprattutto la Calabria: sul basso crotonese si sfiorano già i 100mm di pioggia, mentre onde lunghe fino a 2-3 metri raggiungono le coste ioniche.

“Nelle prossime ore il tempo si manterrà instabile sulle regioni meridionali con ulteriori rovesci e temporali in primis sulla Calabria” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “ma occasionalmente anche su Sicilia, specie orientale, Puglia, specie Salento, nonché tra Molise, Campania e Basilicata. Al Centronord situazione invece tranquilla con sole prevalente e clima decisamente molto caldo per il periodo. Tuttavia si potrà formare qualche rovescio o temporale di calore entro sera su Alpi, Prealpi, pedemontane e Appennino, con locale sconfinamento fin su Lazio e Liguria”

Prosegue la settimana di bel tempo sulla Lombardia. grazie alla presenza ben salda dell’anticiclone. Proseguono quindi anche le condizioni climatiche tardo-estive, con valori diurni prossimi o anche superiori ai 30°C e clima anche piuttosto afoso. Situazione che non muterà in modo sostanziale anche nel weekend, dove comunque è atteso qualche annuvolamento in più e una blanda flessione delle temperature grazie all’afflusso di aria più fresca dai Balcani.