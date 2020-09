(red.) Avverrà molto lentamente il rinforzo dell’alta pressione dall’Europa sudoccidentale verso l’Italia nel corso della settimana, a causa della persistenza di un’area depressionaria sull’Europa centrale. Lo spiegano i tecnici di 3bmeteo.com. Saranno in particolare le regioni del Nord a subire una certa instabilità a tratti con qualche acquazzone o temporale mercoledì tra Alpi e Val Padana. Giovedì ancora alcuni scrosci di pioggia nel pomeriggio su Alpi orientali e dorsale appenninica, ma in un contesto sempre più soleggiato grazie all’aumento della pressione. Vediamo nel dettaglio:

METEO MERCOLEDÌ. Qualche pioggia al mattino in prossimità dell’arco alpino, al pomeriggio-sera qualche temporale possibile fin sulle pianure del Triveneto, alte pianure lombarde e ovest Piemonte. Altrove tempo più stabile e asciutto ma con cieli sporcati dal passaggio di velature e strati alti, in diradamento in serata a partire dalle regioni del Centro verso sud. Qualche locale pioggia possibile però su tratti Sardegna e Sicilia, specie nel pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve diminuzione con valori massimi non oltre i 26/28°C su Puglia, Calabria e Sicilia..

METEO GIOVEDÌ. Giornata inizialmente soleggiata o poco nuvolosa un po’ su tutta Italia salvo addensamenti irregolari su Val Padana e regioni adriatiche. Dalle ore pomeridiane formazione di alcuni acquazzoni lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale, specie sul settore toscano, ma anche sulle zone interne di Puglia, Calabria e nord Sicilia, in attenuazione nel corso della sera. Le temperature invertiranno la rotta e torneranno ad aumentare di alcuni gradi un po’ su tutta Italia, ma si manterranno su gradevoli valori settembrini e non andranno oltre i 28/30°C sul Sud peninsulare, qualche grado in più sulle zone interne della Sicilia.