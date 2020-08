Maltempo sul bresciano, disagi dalla pioggia e dalle raffiche di vento

(red.) Nella notte tra mercoledì 12 e oggi, giovedì 13 agosto, ma in alcune parti anche nella prima mattina odierna, si è abbattuto un violento temporale carico di piogge e raffiche di vento. Una situazione, annunciata dalle previsioni meteo, che non ha mancato di provocare problemi e disagi in alcune zone della provincia. In particolare, si parla di una serie di allagamenti tra strade e scantinati, ma anche la circolazione sulle vie interrotta per la caduta di alcuni alberi sferzati dal vento.

In ogni caso e per fortuna non si sono registrate segnalazioni critiche e i vigili del fuoco sono stati impegnati in una serie di interventi, più ridotti rispetto ai precedenti eventi di maltempo. Già ieri, mercoledì, la Protezione Civile della Regione Lombardia aveva lanciato un’allerta meteo di ordinaria criticità per temporali forti e la possibilità di fenomeni temporaleschi intensi sull’alta pianura orientale (tra Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova).

Nella giornata di oggi, giovedì, sono previsti altri temporali soprattutto sulle valli e di pomeriggio, mentre nel resto della provincia il tempo sarà variabile.