Meteo, dopo il caldo le piogge (e danni). Allerta arancione in Lombardia

(red.) Dopo l’intensa ondata di caldo che ha coinvolto anche il territorio bresciano soprattutto tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, quando la città è stata da bollino arancione e rosso, nella tarda serata di ieri si temeva per l’annunciato forte maltempo. Da più parti gli esperti parlavano persino del rischio di super celle simili a quelle che avevano provocato numerosi danni in tutta la provincia. Le prime piogge, come erano previste, ci sono state, ma per fortuna non hanno avuto la stessa potenza devastante.

In ogni caso i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi tra Brescia città e l’hinterland tra alcune strade rese dei fiumi, sottopassaggi allagati, così come garage e scantinati, ma anche alcuni alberi caduti. Nel frattempo la Protezione Civile della Lombardia ha già emesso un avviso di allerta arancione visto che nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, sono previste nuove piogge e temporali, con raffiche di vento e il rischio di grandinate.