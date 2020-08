Maltempo, due ondate a Case di Viso. Strada per il passo Gavia resta chiusa

(red.) A Case di Viso di Ponte di Legno, in alta Valcamonica, nel bresciano, si sta continuando a lavorare dopo le due ondate di maltempo che hanno colpito il territorio giovedì sera 30 luglio, così come sabato 2 agosto. Il torrente Arcanello è esondato e ora sono in corso i lavori per realizzare alcune scogliere con cui proteggere le abitazioni e anche una vasca di laminazione in caso di nuovi eventi. Ma sui lavori che si stanno svolgendo c’è la preoccupazione di nuovi eventi atmosferici, visto che oggi pomeriggio e in serata, lunedì 3 agosto, sono previsti nuovi temporali nel bresciano.

Come detto, la prima ondata di maltempo si era verificata giovedì sera quando l’esondazione del torrente aveva mandato in strada migliaia di metri cubi di materiale e provocato danni e paura tra le abitazioni. Tanto che la via centrale era diventata un vero e proprio fiume e raggiungendo anche la provinciale verso il passo Gavia. Gli operai si erano messi al lavoro per ripristinare la sicurezza, ma sabato sera un altro evento aveva costretto gli addetti a tornare al lavoro e portando anche a bloccare il transito sulla sp 29 per il Gavia.

Dalla Protezione Civile fanno sapere che la strada resterà chiusa e non c’è una data certa di riapertura, anche se si spera di farlo entro Ferragosto, in un periodo in cui sono numerosi i turisti che raggiungono da qui la Valtellina. Nel frattempo ieri, domenica, i tecnici hanno svolto un sopralluogo e sono stati messi in campo i lavori di messa in sicurezza da 400 mila euro da parte della Regione Lombardia, ma è evidente che per un intervento più completo e risolutivo serviranno alcuni milioni di euro.