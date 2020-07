Caldo, a Brescia livello 2 e giorno peggiore venerdì. Fino a 36 gradi

(red.) L’ondata di caldo prevista dai meteorologi in corrispondenza dell’intensificazione dell’anticiclone africano avrà i suoi effetti anche nel bresciano a partire da oggi pomeriggio, mercoledì 29 luglio, fino a sabato 1 agosto e con venerdì 31 indicato come giorno peggiore a causa dell’alta temperatura e dell’alto tasso di umidità.

Tanto che domani e venerdì Brescia città è tra quelle ritenute dal Ministero della Salute più a rischio in Italia, con il bollino arancione e livello 2 di allerta. Quindi “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”. Nelle giornate di venerdì e sabato si raggiungeranno temperature fino a 36 gradi.