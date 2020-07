Maltempo a Brescia, riaprono parchi, Vantiniano e il Castello

(red.) La mezzora di maltempo di sabato scorso 11 luglio ha provocato numerosi danni anche a Brescia città, ma ora gli interventi messi in campo hanno permesso di ripristinare la sicurezza nei luoghi, anche pubblici, dove era più a rischio. Per esempio, numerosi parchi che erano stati chiusi ora sono riaperti alla popolazione, tra cui il Ducos 1 e 2 e Campo Marte, ma rimangono ancora chiusi il parco delle Stagioni di Urago Mella e il Sant’Antonino tra via Marconi e via Crocifissa.

Anche i bambini iscritti ai centri estivi possono tornare regolarmente a svolgere le loro attività all’aperto e dopo essere stati costretti alla reclusione per consentire i controlli sulla sicurezza nelle aree verdi in cui diverse piante e alberi sono stati abbattuti dal vento, se non in precarie condizioni.

Riapre anche il cimitero Vantiniano, così come il percorso verso il monte Maddalena era già tornato operativo. E soprattutto, come fanno sapere dal Comune, riapre anche il Castello per le visite, il cinema all’aperto e la gastronomia del food truck.