Bomba d’acqua sul Bresciano: grandine, vento e tanti disagi

(red.) Dalla Valcamonica fino alla Bassa, dalla città fino al Garda, ha causato non pochi disagi il fortunale che si è abbattuto sul Bresciano nel pomeriggio di sabato 11 luglio. Sono state decine le telefonate pervenute ai vigili del fuoco per cantine allagate e strade secondarie diventate veri e propri torrenti. Numerosi anche gli alberi spezzati dalla grandine e dalle raffiche di vento, che hanno sferzato ogni angolo della nostra provincia.



Fortunatamente il fenomeno è durato per qualche minuto, altrimenti i disagi sarebbero stati ancora maggiori. Intanto i comuni stanno provvedendo a fare una conta dei danni e a stanno intervenendo sui casi più urgenti, di concerto con la protezione civile. In città, ad esempio, il comune di Brescia ha deciso di chiudere il cimitero Vantiniano per la giornata di domenica, intanto che le tre squadre della protezione civile Valcarobbio sistemeranno alberi e rami caduti. Piazza Garibaldi, viale Venezia e alcune zone del centro storico risultano particolarmente colpite dalla bomba d’acqua.