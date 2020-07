(red.) Le avvisaglie del nuovo peggioramento che si concretizzerà sin dalle primissime ore di venerdì al Nord si scorgeranno già dalla sera precedente, quando dall’Atlantico un fronte avrà raggiunto le regioni settentrionali a partire dall’arco alpino. Lo rivelano le previsioni dei metereologi di 3bmeteo.com. La causa consisterà nel cedimento del bordo settentrionale dell’anticiclone e nel contemporaneo abbassamento di latitudine di una saccatura proveniente dal Nord Atlantico che piloterà il fronte in questione. Già nella notte questo valicherà le Alpi e si riverserà sulla Val Padana con fenomeni anche molto forti che in giornata si estenderanno alla Liguria e poi fino alle regioni centrali, specie adriatiche, determinando anche un sensibile calo delle temperature. Ma entriamo nel dettaglio previsionale per la giornata di venerdì:

METEO ITALIA VENERDÌ. Al Nord piogge e temporali già tra la notte ed il mattino su Alpi e Val Padana centro-orientale, in estensione in giornata ai restanti settori delle pianure e alla Liguria, anche di forte intensità e accompagnati da grandine e raffiche di vento. In serata tendenza ad attenuazione dei fenomeni all’estremo Nordovest. Al Centro inizialmente soleggiato o poco nuvoloso salvo addensamenti e locali piovaschi sull’alta Toscana. In giornata peggiora su Marche e parte dell’Umbria con rovesci e qualche temporale in locale sconfinamento alle zone interne abruzzesi e al Reatino, rovesci sulla dorsale toscana, rimangono condizioni più soleggiate su Toscana centro-occidentale, resto del Lazio e Sardegna. Al Sud permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po’ di variabilità diurna lungo l’Appennino e sulle zone interne in genere. Temperature in calo al Centro-Nord, anche sensibile sulle regioni settentrionali dove si potranno perdere più di 10°C.