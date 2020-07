Grandine e pioggia: sull’alto Garda allagamenti e danni ai vigneti

(red.) Intorno all’ora di pranzo di ieri, mercoledì 1 luglio, si è assistito al delirio nell’alto Garda e verso la Valtenesi a causa di un forte temporale durato circa mezzora, ma che ha provocato numerosi danni tra allagamenti, frane e problemi alle coltivazioni di oliveti e vigneti. In molti casi è stata segnalata la grandine che ha colpito anche nel basso Garda tra Sirmione e Desenzano.

Oltre ai chicchi e ai 75 millimetri di pioggia segnalati sull’alto Garda, a Polpenazze una frana ha portato a chiudere la strada per rimuovere il fango. Un uomo, invece, è stato soccorso alla guida della sua auto rimasta bloccata nel sottopassaggio allagato a Raffa di Puegnago. Disagi segnalati anche a Soiano per una pianta caduta, a Moniga per il sistema fognario che non ha retto e tra Padenghe e Manerba con la provinciale allagata e un ramo caduto su un’auto.

Problemi anche al sottopassaggio di Prevalle, lungo la 45 bis, che si è allagato e riaperto solo dopo oltre un’ora. Qui, tra l’altro, erano stati effettuati degli interventi che forse non hanno funzionato a dovere. Disagi segnalati anche ai Tormini di Roé Volciano e numerosi allagamenti a Cunettone di Salò.