Temù, bomba d’acqua fa esondare il torrente. Strade come fiumi

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 25 giugno, il paese camuno bresciano di Temù è stato il più colpito da una “bomba d’acqua” durata alcune ore, per poi proseguire in forma di pioggia più normale nelle ore successive. Ma per circa due ore nella località camuna si è visto il delirio, con pioggia e grandine che hanno fatto esondare il torrente Vallesinella. Un disagio che ha portato le strade del paese a diventare dei fiumi, di fronte al fatto che i tombini erano talmente colmi d’acqua da non potere fare da sfogo. Come risultato, diverse cantine e garage sono stati allagati, oltre a provocare danni ad alcuni negozi.

L’emergenza legata al maltempo ha mosso sul posto anche gli operai del Comune con la Protezione Civile e i vigili del fuoco che si sono occupati soprattutto del torrente esondato. Nel corso della serata i residenti più colpiti sono stati costretti ad armarsi di ogni materiale necessario per rimuovere il fango. Solo oggi, venerdì 26 giugno, si potranno avere dati più certi di quanto accaduto, ma sembra che i danni maggiori siano avvenuti a valle, tra case e piani bassi allagati e vigili del fuoco costretti a pompare all’esterno l’acqua che aveva raggiunto alcuni edifici.