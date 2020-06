Maltempo, da Malonno a Cedegolo frane e allagamenti

(red.) Le intense precipitazioni di questi giorni intorno e precedenti a giovedì 11 giugno non mancano di provocare problemi soprattutto in Valcamonica, nel bresciano. Tanto da segnalare dissesti, frane e allagamenti nei centri abitati. L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto ieri mattina, mercoledì 10, nel momento in cui 400 metri cubi di materiale si sono staccati dal fronte indebolito dalle piogge e hanno raggiunto la strada comunale di Malonno verso le proprie frazioni. Una zona, tra l’altro, dove in passato si erano svolti dei lavori di messa in sicurezza.

Il materiale finito sull’asfalto, contro il guardrail e contro le opere di riparo ha impedito il transito dei veicoli e facendo arrivare i vigili del fuoco da Darfo ed Edolo, con i tecnici del Comune e i carabinieri di Cedegolo. I residenti delle frazioni non sono isolati grazie al fatto di poter usare una strada sterrata. Ma oggi, giovedì 11, dopo un sopralluogo da parte di un tecnico della Regione, potrebbe esserci la riapertura della strada. Anche se si spera in un intervento economico dal Pirellone per aiutare nella messa in sicurezza del versante.

Un’altra segnalazione arriva da Darfo Boario Terme, dalla Strada della Valle, dove si è verificata una frana e il materiale ha raggiunto anche il vicino torrente Re. Qui si sono già svolti i sopralluoghi accertando il fronte instabile e ora si attende l’intervento di un’impresa per mettere mano. Altri disagi si erano registrati nella notte tra martedì 9 e ieri, mercoledì 10 giugno a Cedegolo. Qui l’acqua ha anche raggiunto il centro abitato ostruendo i tombini e con cantine allagate. In più si è verificato uno smottamento sulla strada che porta verso la centrale di Isola.