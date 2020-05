(red.) Buone notizie meteo in Lombardia, come spiegano da 3bmeteo.com. Mercoledì è previsto un rinforzo dell’alta pressione in un contesto di correnti settentrionali, garanzia di una giornata in prevalenza soleggiata e calda sulla Lombardia, con valori diurni sui 27-28°C. Al mattino ancora un po’ di nubi sui settori orientali, ma ormai con scarse probabilità di precipitazioni. Nel pomeriggio occasionali piovaschi sulle prealpi bergamasche e bresciane.

Nei prossimi giorni tempo stabile e soleggiato in Lombardia grazie al progressivo rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre. Tempo di conseguenza soleggiato, salvo la formazione – di tanto in tanto – di qualche annuvolamento specie sulle aree prealpine. Clima di fatto estivo, con temperature diurne in rialzo fin sui 27-28°C soprattutto mercoledì, ma anche nei giorni seguenti si stabilizzeranno sui 26°C in pianura. Discreto rialzo termico anche in montagna