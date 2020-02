(red.) Un flusso occidentale in quota, stabile, determina per i prossimi giorni tempo asciutto e poco nuvoloso, con qualche rinforzo di vento domani. Temperature miti. Martedì è previsto il cedimento della struttura di alta pressione per l’ingresso di una saccatura nordatlantica, che porterà tra martedì e mercoledì nuvolosità variabile ma più marcata, precipitazioni sparse e rinforzi di vento a tutte le quote, in particolare tra mercoledì e giovedì. Temperature in calo.

PREVISIONE PER sabato 22 febbraio 2020

Stato del cielo: sereno o al più poco nuvoloso per nubi sottili in quota.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: massime in pianura tra 14 e 16 °C.

Zero termico: in risalita nella giornata, attorno a 3000 metri in serata.

Venti: deboli di direzione variabile in pianura e nelle valli, in montagna al più moderati da nordovest.

PREVISIONE PER domenica 23 febbraio 2020

Stato del cielo: poco o irregolarmente nuvoloso al primo mattino, poi prevalentemente sereno o a tratti velato, con nuovi annuvolamenti dal tardo pomeriggio ed in serata.

Precipitazioni: assenti, salvo debole nevischio sulle creste settentrionali di confine in serata.

Temperature: minime senza variazioni rilevanti, massime stazionarie o in aumento. In pianura minime tra 1 e 3 °C, massime tra 14 e 18 °C.

Zero termico: oltre 3000 metri sulle Prealpi, tra 2600-2800 metri sulle Alpi. In abbassamento in serata.

Venti: in pianura dai quadranti occidentali: al mattino deboli, in rinforzo fino a moderati dalle ore centrali; su Alpi e Prealpi moderati da nordovest, in quota forti dal pomeriggio; sull’Appennino da sud, moderati o forti in quota, in attenuazione dal pomeriggio.