Vento a Brescia, volano calcinacci da Santa Maria in Calchera

(red.) Le forti raffiche di vento di ieri, martedì 4 febbraio, hanno provocato alcuni problemi nel territorio cittadino di Brescia. In particolare, nella piazzetta di Santa Maria in Calchera, vicino a piazza Arnaldo e al liceo “Gambara”. Infatti, da una cornice della facciata della chiesa di Santa Maria si sono staccati e caduti a terra alcuni mattoni e calcinacci, anche a due passi dal palazzo accanto dove abita una famiglia.

L’episodio, di cui dà notizia Bresciaoggi, è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 13, inducendo ad allertare i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Sul posto gli operatori antincendio hanno recuperato i pezzi finiti a terra e anche contro la tettoia di una porta sottostante e recintato la zona con del nastro bianco e rosso.

Con l’autoscala hanno poi raggiunto le parti alte della facciata per rimuovere eventuali pezzi rimasti pericolanti. E la preoccupazione era stata anche per i numerosi studenti del vicino “Gambara” che spesso si ritrovano proprio nella piazza di fronte. La parrocchia, informata dell’accaduto, ha già attivato un’impresa per procedere con i lavori di manutenzione straordinaria.